LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Stano nel gruppo di testa! Marcell Jacobs e la 4×100 in finale col record italiano! (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.27: Al gruppo di testa si unisce da dietro il cinese Zhang. Quindi due coppie, Giappone, Cina e Spagna, più Stano per l’Italia 10.25: in testa Stano, Wang, Martin, Garcia, Yamanishi e Ikeda 10.23: Si ferma Mizinov. ReStano in sei davanti 10.21: Ripreso Wang, Terza proposta di squalifica per Mizinov che dovrà fermarsi temporaneamente 10.19: Wang ha 3? di vantaggio sui sei inseguitori. E’ rientrato Garcia. Fortunato con Karlstrom a 27? 10.17: Si riportano su Wang sotto la spinta di Stano, gli inseguitori. Garcia si stacca di ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.27: Aldi testa si unisce da dietro il cinese Zhang. Quindi due coppie, Giappone, Cina e Spagna, piùper l’Italia 10.25: in testa, Wang, Martin, Garcia, Yamanishi e Ikeda 10.23: Si ferma Mizinov. Rein sei davanti 10.21: Ripreso Wang, Terza proposta di squalifica per Mizinov che dovrà fermarsi temporaneamente 10.19: Wang ha 3? di vantaggio sui sei inseguitori. E’ rientrato Garcia. Fortunato con Karlstrom a 27? 10.17: Si riportano su Wang sotto la spinta di, gli inseguitori. Garcia si stacca di ...

