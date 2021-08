LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: record italiano per la 4×100 femminile, fuori Trost, alle 4.39 Jacobs in staffetta (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.54 Comincia la prova del lancio del disco del decathlon maschile: al comando c’è sempre il canadese Warner. 3.51 fuori Trost! L’azzurra sbaglia ancora a 1.93 ed esce in qualificazione. Le nostre speranze rimangono riposte solo in Elena Vallortigara. 3.47 BELLISSIMO IL SALTO DI VALLORTIGARA! Esce bene quest’ultimo tentativo e l’azzurra passa la misura di 1.93. Si passa a 1.95. 3.45 Niente di fatto. Non arriva veloce Alessia Trost con la rincorsa e sbaglia nettamente a 1.93. Anche per lei rimane solo un tentativo. 3.41 Per pochissimo! Elena Vallortigara non è ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.54 Comincia la prova del lancio del disco del decathlon maschile: al comando c’è sempre il canadese Warner. 3.51! L’azzurra sbaglia ancora a 1.93 ed esce in qualificazione. Le nostre speranze rimangono riposte solo in Elena Vallortigara. 3.47 BELLISSIMO IL SALTO DI VALLORTIGARA! Esce bene quest’ultimo tentativo e l’azzurra passa la misura di 1.93. Si passa a 1.95. 3.45 Niente di fatto. Non arriva veloce Alessiacon la rincorsa e sbaglia nettamente a 1.93. Anche per lei rimane solo un tentativo. 3.41 Per pochissimo! Elena Vallortigara non è ...

