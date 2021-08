LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: la 4×100 maschile fa il record italiano e vola finale, fuori Trost e Vallortigara, bene Weir (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.08 Secondo errore per Warner a 4.90, stessa sorte per Roe ed Erm. 7.06 Il primo a superare i 5.20 è Kevin Mayer, poi ci riesce anche l’estone Maicel Uibo. 7.03 Errore per Warner a quota 4.90. 6.58 Niente da fare per Moloney e Lepage a 5.10: nel Gruppo B rimangono in corsa Maicel Uibo, Kevin Mayer, Ilya Shkurenyov, Garrett Scantling e Zachery Ziemek. 6.52 Si salvano all’ultimo tentativo Erm, Roe e Victor alla quota di 4.80. Tocca a Warner a 4.90. 6.49 Nel Gruppo A fanno la misura a 4.80 Zhuk, Wagner e Urena. Gli altri devono riprovare. Nel Gruppo B già tre atleti volano a 5.10: Ziemek, Scantling e ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.08 Secondo errore per Warner a 4.90, stessa sorte per Roe ed Erm. 7.06 Il primo a superare i 5.20 è Kevin Mayer, poi ci riesce anche l’estone Maicel Uibo. 7.03 Errore per Warner a quota 4.90. 6.58 Niente da fare per Moloney e Lepage a 5.10: nel Gruppo B rimangono in corsa Maicel Uibo, Kevin Mayer, Ilya Shkurenyov, Garrett Scantling e Zachery Ziemek. 6.52 Si salvano all’ultimo tentativo Erm, Roe e Victor alla quota di 4.80. Tocca a Warner a 4.90. 6.49 Nel Gruppo A fanno la misura a 4.80 Zhuk, Wagner e Urena. Gli altri devono riprovare. Nel Gruppo B già tre atletino a 5.10: Ziemek, Scantling e ...

Eurosport_IT : 4x100 maschile in finale ? Weir quinto nel lancio del peso ?????? Record italiano nella 4x100 femminile ?????? Ecco cosa… - Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - reptaylordidit : RT @Eurosport_IT: 4x100 maschile in finale ? Weir quinto nel lancio del peso ?????? Record italiano nella 4x100 femminile ?????? Ecco cosa è suc… - Eurosport_IT : 4x100 maschile in finale ? Weir quinto nel lancio del peso ?????? Record italiano nella 4x100 femminile ?????? Ecco cosa… - infoitsport : Risultati Atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: Jacobs e Tortu -