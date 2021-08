LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: cominciano le finali di triplo e peso, fuori Trost e Vallortigara, alle 4.39 Jacobs in staffetta (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.43 Si qualificano per la finale anche Canada e Cina. 37.95 il tempo dell’Italia con tanto di record nazionale. 4.41 C’E’ L’ITALIA IN FINALE! TERZA POSIZIONE! Grande frazione finale di Filippo Tortu, bene Jacobs, qualche problema nel cambio tra Patta e il campione olimpico. 4.39 Seconda semifinale della 4×100 maschile: per l’Italia ci sono Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Filippo Tortu e Lorenzo Patta. Gli azzurri si confronteranno con Cina, Stati Uniti, Turchia, Germania, Danimarca, Canada e Ghana. 4.37 Non si migliora Zane Weir nel lancio del peso: 20.68. ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.43 Si qualificano per la finale anche Canada e Cina. 37.95 il tempo dell’Italia con tanto di record nazionale. 4.41 C’E’ L’ITALIA IN FINALE! TERZA POSIZIONE! Grande frazione finale di Filippo Tortu, bene, qualche problema nel cambio tra Patta e il campione olimpico. 4.39 Seconda semifinale della 4×100 maschile: per l’Italia ci sono Fausto Desalu, Marcell, Filippo Tortu e Lorenzo Patta. Gli azzurri si confronteranno con Cina, Stati Uniti, Turchia, Germania, Danimarca, Canada e Ghana. 4.37 Non si migliora Zane Weir nel lancio del: 20.68. ...

