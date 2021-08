LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 50 km di marcia, Tomala prosegue nel suo attacco (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Date, Orari, Programma, Streaming e Tv dell’Atletica ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021 – La vittoria di Massimo Stano nella 20 km di marcia – Il programma della finale della 4×100 uomini con Marcell Jacobs – Il video della 20 km di marcia di Massimo Stano – Le favorite gara per gara – I favoriti gara per gara – La cronaca delle gare del 5 agosto 2.03: Comincia l’azione da parte dello spagnolo Tur, che ha alzato l’andatura del gruppo degli inseguitori. Tomala non perde praticamente nulla, ma comincia a staccarsi alcuni atleti. 2.00: ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADate, Orari, Programma, Streaming e Tv dell’ai Giochi Olimpici di2021 – La vittoria di Massimo Stano nella 20 km di– Il programma della finale della 4×100 uomini con Marcell Jacobs – Il video della 20 km didi Massimo Stano – Le favorite gara per gara – I favoriti gara per gara – La cronaca delle gare del 5 agosto 2.03: Comincia l’azione da parte dello spagnolo Tur, che ha alzato l’andatura del gruppo degli inseguitori.non perde praticamente nulla, ma comincia a staccarsi alcuni atleti. 2.00: ...

