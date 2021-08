LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: 4×100 maschile record italiano e finale, fuori Trost e Vallortigara, bene Weir (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.15 Chiude con un nullo Zane Weir. L’azzurro dovrebbe aver suggellato la gara con un’ottima quinta posizione. 5.13 Va lunghissimo l’algerino Triki! Primato personale a 17.43, quinta posizione per il nordafricano. 5.10 Nel getto del peso, l’americano Crouser ha siglato il nuovo record olimpico: 22.93, irraggiungibile per tutti gli altri. 5.06 Non riesce a limare sul record personale Darlan Romani nel getto del peso. Il brasiliano rimane quarto. 5.03 SI MIGLIORA DI UN CENTIMETRO ZANE Weir 21.41!!! 5.00 Doppietta giamaicana sul podio: c’è anche il ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.15 Chiude con un nullo Zane. L’azzurro dovrebbe aver suggellato la gara con un’ottima quinta posizione. 5.13 Va lunghissimo l’algerino Triki! Primato personale a 17.43, quinta posizione per il nordafricano. 5.10 Nel getto del peso, l’americano Crouser ha siglato il nuovoolimpico: 22.93, irraggiungibile per tutti gli altri. 5.06 Non riesce a limare sulpersonale Darlan Romani nel getto del peso. Il brasiliano rimane quarto. 5.03 SI MIGLIORA DI UN CENTIMETRO ZANE21.41!!! 5.00 Doppietta giamaicana sul podio: c’è anche il ...

