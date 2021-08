L’Italia che brucia. (Di giovedì 5 agosto 2021) di Enrico Panozzo. Siamo nel 2021 e dobbiamo ancora assistere ad incendi devastanti, come quello innescato in Sardegna, che ha distrutto ben 20 mila ettari di terreno nella provincia di Oristano. Sono 1000 le persone che al momento hanno dovuto abbandonare le loro case. Un disastro ecologico enorme che ci mette difronte ad una realtà Leggi su freeskipper (Di giovedì 5 agosto 2021) di Enrico Panozzo. Siamo nel 2021 e dobbiamo ancora assistere ad incendi devastanti, come quello innescato in Sardegna, che ha distrutto ben 20 mila ettari di terreno nella provincia di Oristano. Sono 1000 le persone che al momento hanno dovuto abbandonare le loro case. Un disastro ecologico enorme che ci mette difronte ad una realtà

Advertising

AlessiaMorani : Ho appena sentito il capogruppo di Fratelli d’Italia chiedere l’applicazione del #greenpass per l’ingresso nell’aul… - Eurosport_IT : La medaglia d'oro nell'inseguimento maschile mancava da 61 anni (Roma 1960): straordinari i nostri ragazzi che firm… - marcodimaio : Orgoglioso che l’E-R sia la prima Regione d’Italia a recepire la norma che consente alle donne con tumore della mam… - PaoloRonk : RT @castelliditalia: Il forte di San Leo conosciuto anche come rocca di San Leo in provincia di #Rimini, situato sulla cima della cuspide r… - MaterTenebraru1 : RT @Sutilis: Ma voi, nell'anno del signore 2021, avreste mai pensato che quattro scappati di casa potessero ridurre così l'Italia? -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia che Lavarini, l'Italia che va in semifinale Tuttosport