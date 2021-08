L’Inter e la Cina ci dicono che per capire il calcio bisogna seguire la politica estera (Di giovedì 5 agosto 2021) I tifosi di calcio, delL’Inter in questi giorni, come ha ampiamente dimostrato il Napolista (https://www.ilnapolista.it/2021/08/ma-i-tifosi-vip-dellinter-giornalisti-soprattutto-li-leggono-i-giornali/) non riescono a decrittare in maniera corretta ciò gli accade attorno. Purtroppo nemmeno gli alti papaveri del tifo nerazzurro hanno capito che il loro depauperamento tecnico è insito nel loro nome per esteso: Internazionale. È proprio dalle vicende del panorama geopolitico che sono stati decisi i destini nerazzurri. Le strade che portano via Conte, Hakimi e Lukaku sono traiettorie inarrestabili che con la semplice comprensione del pallone sono impossibili ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 agosto 2021) I tifosi di, delin questi giorni, come ha ampiamente dimostrato il Napolista (https://www.ilnapolista.it/2021/08/ma-i-tifosi-vip-dellinter-giornalisti-soprattutto-li-leggono-i-giornali/) non riescono a decrittare in maniera corretta ciò gli accade attorno. Purtroppo nemmeno gli alti papaveri del tifo nerazzurro hanno capito che il loro depauperamento tecnico è insito nel loro nome per esteso: Internazionale. È proprio dalle vicende del panorama geopolitico che sono stati decisi i destini nerazzurri. Le strade che portano via Conte, Hakimi e Lukaku sono traiettorie inarrestabili che con la semplice comprensione del pallone sono impossibili ...

Advertising

napolista : L’Inter e la Cina ci dicono che per capire il calcio bisogna seguire la politica estera Ormai è da illusi credere… - beppeinterista : @masqliddo @ncorrasco Porc...la stanno comprando grattacieli e facendo nuovi centri commerciali, la crisi l'abbiamo… - beppeinterista : @masqliddo @ncorrasco Quello sarebbe niente alcune Holding in Cina sono sempre a + x cui andrei piano con questi di… - resalvicchi : @GianfDeGregorio @riotta @RomeluLukaku9 @Inter Assicuro da interista,con neuroni fortunatamente ancora connessi, ch… - Oden232323 : @ThomasBerselli @BeppeMastrotta @NonEvoluto è differente per l'inter. proprietà cinese, dopo covid i sold non escon… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter Cina Mentana su Suning: “Non smantellate l’Inter. Dalla Cina arrivano voci poco rassicuranti…” Webmagazine24