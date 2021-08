L’ingiustizia sociale è sempre stata il biglietto da visita di questo Paese (Di giovedì 5 agosto 2021) di Carmelo Sant’Angelo La troika autoctona, che ha assunto le leve del potere in Italia, persegue senza alcun pudore una nefasta politica di darwinismo sociale. Si smantella ogni presidio di tutela per offrire una invereconda protezione ai soggetti economicamente più forti. L’obiettivo dei “migliori” è completare il lavoro lasciato a metà dai partiti della seconda Repubblica. I lavoratori, legati alla colonna come il Cristo del Bramante, sono lasciati alla mercè degli imprenditori dalle “mani libere”. Negli anni, i sedicenti partiti di sinistra hanno fornito loro tutti gli strumenti di tortura e con il Jobs Act anche lo ius vitae ac necis. Le imprese sono libere di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) di Carmelo Sant’Angelo La troika autoctona, che ha assunto le leve del potere in Italia, persegue senza alcun pudore una nefasta politica di darwinismo. Si smantella ogni presidio di tutela per offrire una invereconda protezione ai soggetti economicamente più forti. L’obiettivo dei “migliori” è completare il lavoro lasciato a metà dai partiti della seconda Repubblica. I lavoratori, legati alla colonna come il Cristo del Bramante, sono lasciati alla mercè degli imprenditori dalle “mani libere”. Negli anni, i sedicenti partiti di sinistra hanno fornito loro tutti gli strumenti di tortura e con il Jobs Act anche lo ius vitae ac necis. Le imprese sono libere di ...

