Licei musicali, emanato decreto attuativo su docenti Jazz: via al fondo di 3 milioni per il 2021 (Di giovedì 5 agosto 2021) "Il Ministero dell’Istruzione ha emanato il decreto attuativo per lo stanziamento di un fondo specifico pari a 3 milioni di euro per il 2021 e a decorrere, al fine di consentire l’ampliamento dell’offerta formativa dei Licei musicali nei confronti della musica Jazz e dei nuovi linguaggi". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) "Il Ministero dell’Istruzione hailper lo stanziamento di unspecifico pari a 3di euro per ile a decorrere, al fine di consentire l’ampliamento dell’offerta formativa deinei confronti della musicae dei nuovi linguaggi". L'articolo .

