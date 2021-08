L'ex pilota no vax e negazionista in terapia intensiva per Covid: 'Sono pentito. Vacciniamoci tutti' (Di giovedì 5 agosto 2021) No vax e negazionista, ma ora ricoverato in terapia intensiva per Covid, si è pentito . Sta rimbalzando su diversi media spagnoli il caso di Jorge Lis , ex pilota professionista di motociclismo 46enne ... Leggi su leggo (Di giovedì 5 agosto 2021) No vax e, ma ora ricoverato inper, si è. Sta rimbalzando su diversi media spagnoli il caso di Jorge Lis , exprofessionista di motociclismo 46enne ...

Advertising

ZzuCicciu : RT @fanpage: Era un convinto no vax, finché non ha preso il Covid ed è finito in terapia intensiva. - fanpage : Era un convinto no vax, finché non ha preso il Covid ed è finito in terapia intensiva. - infoitinterno : Ex pilota di moto no vax prende Covid e finisce in terapia intensiva a 46 anni: “Dovevo vaccinarmi” - glooit : Ex pilota di moto no vax prende Covid e finisce in terapia intensiva a 46 anni: “Dovevo vaccinarmi” leggi su Gloo… - DEARLIAM93 : C'è la fidanzata di un (ex) pilota che è no vax e antimask e tutte quelle puttanate lì e io non la tollero ma mette… -