Advertising

CasentinoI : Letteratura e cabaret a Raggiolo per la finale di RidiCasentino - UfficiStampaEgv : Letteratura e cabaret a Raggiolo per la finale di RidiCasentino - TfnWeb : Caltanissetta: eventi del prossimo weekend, tra libri, letteratura, teatro, cinema e cabaret -

Ultime Notizie dalla rete : Letteratura cabaret

La Nazione

Lasi affiancherà alcon la presenza del monologhista livornese Nico Pelosini che assicurerà risate con alcuni dei migliori personaggi e dei migliori sketch di una carriera in cui ...Domenica 15 agosto, alle 21:30, seratacon il comico Paolo Migone, in piazza della ... Da mercoledì 18 a domenica 22 agosto torna il Festival dellaresistente a Le Macerie a cura ...Arezzo, 5 agosto 2021 - Una serata per premiare il miglior racconto comico italiano. Sabato 7 agosto, alle 21.00, piazza San Michele di Raggiolo ospita la finale dell’ottava edizione del concorso nazi ...Si comincia stasera, giovedì 5 agosto, con la Stardust Company. E da venerdì 6 agosto per accedere agli eventi necessario il Green Pass ...