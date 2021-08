Lega Sicilia – Salvini: Benvenuti a cinque esponenti politici (Di giovedì 5 agosto 2021) – “Sono felice di annunciare ufficialmente l’adesione alla Lega, ai suoi valori e alle sue battaglie, della senatrice Valeria Sudano e dei parlamentari regionali Luca Sammartino (Catania), Giovanni Cafeo (Siracusa), Carmelo Pullara (Agrigento) e Marianna Caronia (Palermo). “Grazie alla loro esperienza, nelle istituzioni e nei territori, la Lega proseguirà la sua crescita, costante ormai da mesi, con l’unico obiettivo di lavorare con sempre maggiore efficacia per il bene della Sicilia e dei Siciliani”. Lo ha dichiarato Matteo Salvini. “A queste adesioni ne seguiranno altre nei prossimi giorni, anche da ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 agosto 2021) – “Sono felice di annunciare ufficialmente l’adesione alla, ai suoi valori e alle sue battaglie, della senatrice Valeria Sudano e dei parlamentari regionali Luca Sammartino (Catania), Giovanni Cafeo (Siracusa), Carmelo Pullara (Agrigento) e Marianna Caronia (Palermo). “Grazie alla loro esperienza, nelle istituzioni e nei territori, laproseguirà la sua crescita, costante ormai da mesi, con l’unico obiettivo di lavorare con sempre maggiore efficacia per il bene dellae deini”. Lo ha dichiarato Matteo. “A queste adesioni ne seguiranno altre nei prossimi giorni, anche da ...

Advertising

GeneraleCujkov : @MauroMisantropo Ovviamente, e soprattutto non mettere articoli che parlano del fuggi fuggi nella Lega che sta avvenendo in Sicilia. - sissiisissi2 : RT @lucianoghelfi: In #Sicilia la #Lega si allarga a spese di #ItaliaViva : aderisce la senatrice Valeria #Sudano, eletta con il #Pd, e due… - dopiot : RT @lucianoghelfi: In #Sicilia la #Lega si allarga a spese di #ItaliaViva : aderisce la senatrice Valeria #Sudano, eletta con il #Pd, e due… - IlModeratoreWeb : Lega, Salvini: il partito in Sicilia cresce con nomi eccellenti della politica - - siwel44it : RT @mariamasi14: @MastriTina @GeneraleCujkov @Nonha_stata @siwel44it @rosesenzanumeri @visionaria_io Che faccio glielo dico che a Palermo I… -