L’economia italiana mette il turbo | quali ostacoli possono frenarla?

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 5 agosto 2021) +4,7% per l’Istat, +4,8% per la Commissione Europea, potenzialmente anche quasi +6% per l’Ufficio Parlamentare di Bilancio. La ripresaaccelera, si aspetta l’entrata in vigore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per completare il rilancio del sistema-Paese e attraverso il mix tra vaccinazioni sostenute, riaperture, politiche anticicliche, grandi progetti strategici e una InsideOver.