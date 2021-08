Le parole di Harry a Meghan durante il fidanzamento reale: occhio al labiale! (Di giovedì 5 agosto 2021) Non ci sono solamente i biografi e gli esperti reali a seguire le avventure e disavventure della Royal Family inglese, ma ci sono anche i lettori del labiale che ci si mettono di mezzo. Stavolta a parlare con il “Daily Star” è stato Jeremy Freeman, esperto di lettura labiale. Freeman avrebbe letto le labbra del principe Harry mentre, rivolto alla moglie Meghan, faceva un commento piuttosto acuto circa il fratello William. Leggi anche -> Harry e Meghan, aria di cambiamento: entrambi più tristi e la politica all’orizzonte, parlano gli esperti Il tutto sarebbe avvenuto in occasione del ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 5 agosto 2021) Non ci sono solamente i biografi e gli esperti reali a seguire le avventure e disavventure della Royal Family inglese, ma ci sono anche i lettori del labiale che ci si mettono di mezzo. Stavolta a parlare con il “Daily Star” è stato Jeremy Freeman, esperto di lettura labiale. Freeman avrebbe letto le labbra del principementre, rivolto alla moglie, faceva un commento piuttosto acuto circa il fratello William. Leggi anche ->, aria di cambiamento: entrambi più tristi e la politica all’orizzonte, parlano gli esperti Il tutto sarebbe avvenuto in occasione del ...

Advertising

SUNFL0WERSvol9 : non ho parole allora ho finito il capitolo 29 di dance of bulls raga mi dispiace per harry perché cristo lui la vol… - moonlightxvale : è praticamente l'oceano prima, durante e dopo una tempesta, mi dà una sensazione di tranquillità alla fine, mi dist… - RIVERXOAD : @sigvoftimes parole santeee frat boy harry è una delle ere migliori se non LA migliore - xozevon : ogni tanto entro su omegle mettendo tipo harry/lou/one direction nelle parole chiave e faccio amicizia con un sacco di persone - gioxgolden : @ForseDormirai_ Harry è spaziale, puoi solo ammirarlo e restare senza parole ogni volta -