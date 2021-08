Lavoro, Unioncamere - Anpal: ad agosto previste 257mila assunzioni (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono circa 257mila i lavoratori ricercati dalle imprese per il mese di agosto, oltre 9mila in più (+3,7%) rispetto allo stesso periodo del 2019; nel trimestre agosto - ottobre le imprese hanno in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono circai lavoratori ricercati dalle imprese per il mese di, oltre 9mila in più (+3,7%) rispetto allo stesso periodo del 2019; nel trimestre- ottobre le imprese hanno in ...

Advertising

ErasmoDAngelis : RT @erealacci: Se l’Italia produce valore e lavoro puntando #cultura, #bellezza e #coesione - come descritto da #IoSonoCultura - favorisce… - cesarebrogi1 : RT @erealacci: Se l’Italia produce valore e lavoro puntando #cultura, #bellezza e #coesione - come descritto da #IoSonoCultura - favorisce… - berttrauttman : RT @erealacci: Se l’Italia produce valore e lavoro puntando #cultura, #bellezza e #coesione - come descritto da #IoSonoCultura - favorisce… - SerglocSergio : RT @erealacci: Se l’Italia produce valore e lavoro puntando #cultura, #bellezza e #coesione - come descritto da #IoSonoCultura - favorisce… - dsturabotti : RT @erealacci: Se l’Italia produce valore e lavoro puntando #cultura, #bellezza e #coesione - come descritto da #IoSonoCultura - favorisce… -