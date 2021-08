'Lavorate duramente o fottetevi'. Xsolla licenzia 150 dipendenti e le parole del CEO sono incredibili (Di giovedì 5 agosto 2021) La società russa di servizi di pagamento Xsolla ha licenziato 150 dipendenti. Ciò che ha causato polemiche non è stata la riduzione del personale in sé, ma la lettera dell'amministratore delegato, in cui ha cercato di spiegare il motivo di questa decisione. L'e-mail scritta dal CEO e fondatore di Xsolla, Aleksandr Agapitov, è trapelata il 3 agosto. Inizialmente, alcune persone sospettavano che potesse essere falsa, ma la sua autenticità è stata successivamente confermata dall'azienda stessa. 150 persone sono state licenziate dall'ufficio dell'azienda a Perm, in Russia. Agapitov ha ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 5 agosto 2021) La società russa di servizi di pagamentohato 150. Ciò che ha causato polemiche non è stata la riduzione del personale in sé, ma la lettera dell'amministratore delegato, in cui ha cercato di spiegare il motivo di questa decisione. L'e-mail scritta dal CEO e fondatore di, Aleksandr Agapitov, è trapelata il 3 agosto. Inizialmente, alcune persone sospettavano che potesse essere falsa, ma la sua autenticità è stata successivamente confermata dall'azienda stessa. 150 personestatete dall'ufficio dell'azienda a Perm, in Russia. Agapitov ha ...

