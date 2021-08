L’agente di Eriksen: “Non ha mai detto di voler tornare tra quattro o cinque mesi” (Di giovedì 5 agosto 2021) “Non ho mai sentito Eriksen dire di voler tornare tra quattro o cinque mesi. L’Inter è contenta di vederlo in buona forma. Come chiunque altro si sia trovato in questa situazione, vuole essere nella forma migliore possibile come padre, marito, figlio, fratello e amico. Non c’è alcun programma, e nemmeno pressioni”. A parlare è L’agente del danese Christian Eriksen, Martin Schoots, che ai microfoni di TV2Sport ha fatto chiarezza sui tempi di recupero del fantasista dell’Inter. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) “Non ho mai sentitodire ditra. L’Inter è contenta di vederlo in buona forma. Come chiunque altro si sia trovato in questa situazione, vuole essere nella forma migliore possibile come padre, marito, figlio, fratello e amico. Non c’è alcun programma, e nemmeno pressioni”. A parlare èdel danese Christian, Martin Schoots, che ai microfoni di TV2Sport ha fatto chiarezza sui tempi di recupero del fantasista dell’Inter. SportFace.

