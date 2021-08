L'addio (tardivo) del Dottore che ha cambiato la MotoGp (Di giovedì 5 agosto 2021) Valentino Rossi si ritira. Finalmente, è purtroppo la prima cosa da dire. Il Dottore infatti come molti altri campioni dello sport ha clamorosamente bucato l'addio, rinviandolo di almeno un paio di stagioni in cui ha costretto i suoi fan a vederlo lottare per una decima posizione (quando andava bene). Lui ha motivato questa agonia dicendo che si divertiva. Sarà, ma noi ci crediamo poco. Un vincente come lui è nato per la lotta e per la gloria, non per l'anonimato e l'indifferenza. Detto questo quanto fatto nella sua carriera ha dell'incredibile. E non solo per i titoli, le vittorie, i recuperi clamorosi. Nemmeno per aver vinto non solo con la moto più ... Leggi su panorama (Di giovedì 5 agosto 2021) Valentino Rossi si ritira. Finalmente, è purtroppo la prima cosa da dire. Ilinfatti come molti altri campioni dello sport ha clamorosamente bucato l', rinviandolo di almeno un paio di stagioni in cui ha costretto i suoi fan a vederlo lottare per una decima posizione (quando andava bene). Lui ha motivato questa agonia dicendo che si divertiva. Sarà, ma noi ci crediamo poco. Un vincente come lui è nato per la lotta e per la gloria, non per l'anonimato e l'indifferenza. Detto questo quanto fatto nella sua carriera ha dell'incredibile. E non solo per i titoli, le vittorie, i recuperi clamorosi. Nemmeno per aver vinto non solo con la moto più ...

Advertising

panorama_it : Non ci interessa rispondere alla domanda se sia stato il più grande di sempre, non conta. Perché nessuno come lui è… -