(Di giovedì 5 agosto 2021) Dicie subito ti viene in mente la coloratissima e fotogenica ciotola o bowl arcobaleno, composta da un assemblaggio di ingredienti a scelta, come mango, edamame, avocado, cipolla, salmone, tonno, gamberi e chi più ne ha più ne metta… senza scordarci della base di riso, chiaramente. Un trend che è arrivato in Italia nel 2017 con il primostore a Milano e che, da quel momento, non se n’è più andato, conquistando i palati degli italiani e affermandosi come uno dei piatti più ordinati nel mondo del cibo a domicilio. Ilè un piatto di origine hawaiana, da cui deriva anche il nome che significa «tagliare a pezzi», chiaro ...

paroIecrociate : Mangiato sushi oggi e adesso ho voglia di poke ma basta - GODBANGY3DAM : ora ho voglia anche di poke grazie saf - yvgen__ : ho voglia di poke - 91AVOCADO : ho voglia di poke - Linkiesta : La voglia di poke non finisce più La popolarità della ciotola arcobaleno continua a crescere in Italia

I poke bowl sono sempre più richiesti in Italia grazie ai loro ingredienti salutari e alla loro instagrammabilità. Il brand ideato dallo chef napoletano Enrico Schettino entra a far parte dell'offerta food&beverage dell'outlet village emiliano. Oltre alle classiche bowl, anche piatti tipici della cucina giapponese.