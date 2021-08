"La sua sensualità...". Diletta Leotta massacrata ancora, Paola Ferrari picchia durissimo (Di giovedì 5 agosto 2021) Paola Ferrari è entrata in Rai come giornalista sportiva nel gennaio del 1990. Ne uscirà alla fine dei Mondiali in Qatar, nel dicembre del 2022. "Mi dicono che sono vecchia (a ottobre compirà 61 anni, ndr), accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano (di cui la Ferrari è socia, ndr). Soddisfatta del lavoro fatto durante gli Europei di calcio: "Sì, abbiamo fatto un bel lavoro, riconquistando anche molto pubblico giovane. E si è dimostrato che la Rai è capace di realizzare prodotti di qualità, anche meglio della concorrenza che sulla stampa e nella critica vanta ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021)è entrata in Rai come giornalista sportiva nel gennaio del 1990. Ne uscirà alla fine dei Mondiali in Qatar, nel dicembre del 2022. "Mi dicono che sono vecchia (a ottobre compirà 61 anni, ndr), accompagno la nazionale in Qatar e poi saluto tutti per dedicarmi a tempo pieno al cinema insieme con il gruppo Lucisano (di cui laè socia, ndr). Soddisfatta del lavoro fatto durante gli Europei di calcio: "Sì, abbiamo fatto un bel lavoro, riconquistando anche molto pubblico giovane. E si è dimostrato che la Rai è capace di realizzare prodotti di qualità, anche meglio della concorrenza che sulla stampa e nella critica vanta ...

gancillo1 : #PaolaFerrari: '#DilettaLeotta esprime in modo troppo vigoroso la sua sensualità'. Giocando anche sulle ombre. - 248455 : Paola Ferrari lascia la Rai: «Mi dicono che sono vecchia. La Leotta? Esprime troppo la sua sensualità»… - napolista : A Italia Oggi: «Diletta Leotta? Di lei non condivido l’esprimere in modo troppo vigoroso la sua sensualità. Certo,… - CatyCat51017372 : La sua favola era diversa dalle altre, età scritta al contrario, era scritta con cuore e sensualità, era scritta pe… - dvakondios : RT @BlogLiveIt: ??#SabrinaSalerno infuoca il web con la sua sensualità, la canotta non contiene le sue 'bombe' esplosive! -