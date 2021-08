La scuola di via Polizzi riaprirà, arriva oltre 1 milione (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Comune di Monreale rientra tra gli assegnatari del finanziamento per la scuola di via Polizzi, a Pioppo. Nelle casse arrivano 1.042.000 euro. Continua l’iter per la riapertura della scuola Materna di Via Polizzi, chiusa da anni a causa di eventi rimasti oscuri. La notizia é stata data dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono sui social. La scuola, che si trova a Pioppo, è stata inserita in un progetto di ristrutturazione grazie a un bando del Ministero dell’Istruzione che recepisce fondi europei. Il progetto ha avuto l’ok e adesso arriveranno i soldi per poter pensare di riaprire ... Leggi su monrealelive (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Comune di Monreale rientra tra gli assegnatari del finanziamento per ladi via, a Pioppo. Nelle casseno 1.042.000 euro. Continua l’iter per la riapertura dellaMaterna di Via, chiusa da anni a causa di eventi rimasti oscuri. La notizia é stata data dal sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono sui social. La, che si trova a Pioppo, è stata inserita in un progetto di ristrutturazione grazie a un bando del Ministero dell’Istruzione che recepisce fondi europei. Il progetto ha avuto l’ok e adesso arriveranno i soldi per poter pensare di riaprire ...

Advertising

ItaliaViva : Concorso straordinario per abilitazione. @GToccafondi 'non arriverà nei prossimi mesi, un docente su due nelle par… - ItaliaViva : .@GToccafondi (Iv): 'Da ritardi su concorso abilitante danni a paritarie' - Orizzonte Scuola Notizie… - zazoomblog : Dalle Regioni via libera al piano scuola del governo. Ecco le misure per scongiurare la Dad. Resta l’obbligo della… - monrealeatoday : La scuola di via Polizzi riaprirà, arriva oltre 1 milione - LorenzoZL74 : @AlbeNespoli @stefanobellelli @AlessandroPonz4 Sì, io ritengo che il modello svizzero sia la via per un paese liber… -