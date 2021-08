La risposta di Marcell Jacobs ai rosiconi americani

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ancora una notte di gloria per l’atletica italiana. La staffetta 4X100 ha conquistato la finale – terzi nella loro batteria, quarti nel computo totale dei tempi – segnando anche il record italiano in 37.95. Sognare il podio è possibile, grazie alle prestazioni di Lorenzo Patta,, Eseosa Desalu e Filippo Tortu, anche se altre Nazioni sembrano essere più attrezzate. In attesa della finale (prevista per domani, venerdì 6 agosto, alle 15.50 italiane), il campione olimpico dei 100 metri si è tolto qualche sassolino dalla scarpa dopo le assurde critiche piovute negli ultimi giorni da Oltreoceano....

Advertising

grillotalpa : RT @RaiNews: Le accuse sulle scarpe indossate da Marcell #Jacobs e la risposta del numero uno dell'atletica mondiale Sebastian Coe #Tokyo20… - RaiNews : Le accuse sulle scarpe indossate da Marcell #Jacobs e la risposta del numero uno dell'atletica mondiale Sebastian C… - libero_it : La stampa statunitense, ma anche britannica, ha fatto delle insinuazioni sui repentini miglioramenti della medaglia… - CiaobyDany : RT @Open_gol: I giornali statunitensi e britannici hanno messo in dubbio la legittimità della vittoria dell’azzurro. Il presidente del Coni… - alcinx : RT @Open_gol: I giornali statunitensi e britannici hanno messo in dubbio la legittimità della vittoria dell’azzurro. Il presidente del Coni… -

Ultime Notizie dalla rete : risposta Marcell

Jacobs non se ne cura e pensa solamente a conquistare altri traguardi importanti. La forza del campione. Intanto Giovanni Malagò ha annunciato cheJacobs sarà il portabandiera dell'...... Leggi di piùJacobs è il decimo uomo più veloce di sempre Jacobs e Ferrari: in poco meno di 24 ore medaglie leggendarie Jacobs, le illazioni sul doping dagli Usa: ladi Malagò Tokyo ..."Scetticismo Usa dopo l'oro nei 100 metri? Non mi tocca assolutamente". Così Marcell Jacobs risponde dopo aver conquistato la finale con la staffetta 4x100 all ...Marcell Jacobs ha voluto dire la sua sulle accuse del tutto infondate di doping che sono arrivate dalla stampa Usa e inglese. “Le polemiche non mi toccano assolutamente, neanche gli rispondo perché gl ...