La polizia inglese ha arrestato 11 persone per gli abusi razziali a Rashford, Sancho e Saka dopo la finale (Di giovedì 5 agosto 2021) Gli errori ai calci di rigore che hanno indirizzato il successo dell'Italia agli Europei, nella finale contro l'Inghilterra, avevano scatenato la rabbia di molti tifosi che avevano attaccato con insulti razziali i tre giocatori che avevano sbagliato dal dischetto: Rashford, Sancho e Saka. L'unità dedicata al calcio della polizia inglese ha fatto sapere che dei 207 post social individuati come legalmente perseguibili, 123 derivano da account appartenenti ad utenti al di fuori del Regno Unito. 34 profili sono stati ricondotti finora a persone all'interno ...

