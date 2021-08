La nuova maglia della Fiorentina diventa un NFT

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 5 agosto 2021) Inizia unaera per i tifosi e collezionisti. Grazie, infatti, alla collaborazione con GENUINO annunciata pochi giorni fa, per la prima volta nella storialaè anche un NFT collezionabile e vivrà allo stesso momento di una dimensione digitale e fisica. Gli NFT di 95 maglie viola, in edizione limitata, L'articolo