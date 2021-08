La mamma di Giulia Salemi in ospedale: ‘Sto male ma i medici…’. Come sta Fariba e cosa le è successo (Di giovedì 5 agosto 2021) Fariba Tehrani continua ad accusare dolori dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ne parla lei stessa sui social, confessando che nemmeno i dottori interpellati sarebbero in grado di a capire a fondo i suoi malanni: LEGGI ANCHE: — Fariba svela quanti kg ha ripreso dopo L’isola dei famosi: ‘Quanto hai mangiato da quando sei uscita?’ “Mi hanno detto che non capiscono cosa ho, dei miei dolori alla pancia on sanno, dei problemi al viso nemmeno, non mi hanno nemmeno fatto l’ecografia, dicendo che devo farla da privata e ho scoperto che devo pagare 84 euro Intanto la febbre è aumentata e adesso ho 38 e mezzo”. I problemi sono ... Leggi su funweek (Di giovedì 5 agosto 2021)Tehrani continua ad accusare dolori dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ne parla lei stessa sui social, confessando che nemmeno i dottori interpellati sarebbero in grado di a capire a fondo i suoi malanni: LEGGI ANCHE: —svela quanti kg ha ripreso dopo L’isola dei famosi: ‘Quanto hai mangiato da quando sei uscita?’ “Mi hanno detto che non capisconoho, dei miei dolori alla pancia on sanno, dei problemi al viso nemmeno, non mi hanno nemmeno fatto l’ecografia, dicendo che devo farla da privata e ho scoperto che devo pagare 84 euro Intanto la febbre è aumentata e adesso ho 38 e mezzo”. I problemi sono ...

Advertising

201_sabri : RT @_pratofiorito_: mamma mia giulia - _pratofiorito_ : mamma mia giulia - MrMontmorensy : @Giulia_B Nooo! I cinesi massacratori di uiguri non pagano le cure alla mamma dell' atleta, maledettiii! - snakebyte85 : @Giulia_B Questo però purtroppo è come la stronzata dello ius soli sportivo La mamma sarebbe morta già se sua figl… - miogenerissimoo : io non avevo idealizzato e non avevo detto nulla, ma quelle CERTE (come su ogni cosa) che Pier dormisse a Gaeta, so… -