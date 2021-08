La droga che finanzia il regime di Assad e distrugge la Siria (Di giovedì 5 agosto 2021) Secondo il Centro per la ricerca e l’analisi operativa di Cipro nel 2020 è stata sequestrata droga di provenienza Siriana per 3,4 miliardi di dollari. Il governo dice di non essere coinvolto, ma cresce il consumo interno e nella regione. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 5 agosto 2021) Secondo il Centro per la ricerca e l’analisi operativa di Cipro nel 2020 è stata sequestratadi provenienzana per 3,4 miliardi di dollari. Il governo dice di non essere coinvolto, ma cresce il consumo interno e nella regione. Leggi

Advertising

matteosalvinimi : È giusto non mandare in prescrizione i processi di mafia, ma per la Lega è altrettanto doveroso prevedere che anche… - LegaSalvini : #GIUSTIZIA, #SALVINI: “NIENTE PRESCRIZIONE PER I REATI DI MAFIA, DROGA E VIOLENZA SESSUALE” Matteo Salvini: “È giu… - DSantanche : Arrestato il pusher che pare abbia venduto la dose letale a #LiberoDeRienzo, tutti un po’ sollevati. Gli stessi che… - cgregorio52 : RT @marattin: Viviamo in un paese in cui quando il leader del primo partito italiano dice “non voglio che mio figlio 18enne sia inseguito d… - Danaesse : Ora apprendo che Giovanardi sia un medico. Conosco suo modo di pensare sulla liberalizzazione della droga. Più che… -

Ultime Notizie dalla rete : droga che 'Ndrangheta: arrestato a Madrid il boss Domenico Paviglianiti ... associazione di tipo mafioso e reati di droga, commessi a partire dagli anni '80. Ha avuto un ... L'indagine che ha portato a rintracciarlo nasce dal nuovo provvedimento emesso dalla procura bolognese, ...

La droga che finanzia il regime di Assad e distrugge la Siria La droga sta finanziando il governo centrale, secondo Ian Larson, che ha da poco scritto un rapporto sull'argomento per il Coar. Da tempo la Siria è coinvolta nella produzione di droga. Negli anni ...

Prevenzione contro l'uso della droga: gli stabilimenti balneari scendono in campo PisaToday La morte controversa di Jeff Porcaro, batterista dei Toto Il 5 agosto 1992 ci lasciava Jeff Porcaro, figlio d'arte e prodigioso batterista che ha condotto per vent'anni le fila dei Toto e la cui morte cela sfumature misteriose.

La droga che finanzia il regime di Assad e distrugge la Siria Secondo il Centro per la ricerca e l’analisi operativa di Cipro nel 2020 è stata sequestrata droga di provenienza siriana per 3,4 miliardi di dollari. Il governo dice di non essere coinvolto, ma cresc ...

... associazione di tipo mafioso e reati di, commessi a partire dagli anni '80. Ha avuto un ... L'indagineha portato a rintracciarlo nasce dal nuovo provvedimento emesso dalla procura bolognese, ...Lasta finanziando il governo centrale, secondo Ian Larson,ha da poco scritto un rapporto sull'argomento per il Coar. Da tempo la Siria è coinvolta nella produzione di. Negli anni ...Il 5 agosto 1992 ci lasciava Jeff Porcaro, figlio d'arte e prodigioso batterista che ha condotto per vent'anni le fila dei Toto e la cui morte cela sfumature misteriose.Secondo il Centro per la ricerca e l’analisi operativa di Cipro nel 2020 è stata sequestrata droga di provenienza siriana per 3,4 miliardi di dollari. Il governo dice di non essere coinvolto, ma cresc ...