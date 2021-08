La demolizione della centrale elettrica di Eggborough in Inghilterra è spettacolare: le ciminiere implodono una dopo l’altra (video) (Di giovedì 5 agosto 2021) Demolite quattro delle otto torri di raffreddamento della centrale elettrica di Eggborough in Inghilterra. Le torri di 90 metri sono state abbattute il 1 agosto, al loro posto un parco industriale e un polo logistico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Demolite quattro delle otto torri di raffreddamentodiin. Le torri di 90 metri sono state abbattute il 1 agosto, al loro posto un parco industriale e un polo logistico. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

