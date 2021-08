La crisi di Mps: il decennio che ha sconvolto la banca più antica del mondo (Di giovedì 5 agosto 2021) Nel 2007, nota La Gazzetta di Siena, il nuovo acquisto 'venne definito l'affare dell'anno dai leader economici e politici italiani. In effetti lo fu ma per Botin, il patron del Banco Santander che ... Leggi su it.insideover (Di giovedì 5 agosto 2021) Nel 2007, nota La Gazzetta di Siena, il nuovo acquisto 'venne definito l'affare dell'anno dai leader economici e politici italiani. In effetti lo fu ma per Botin, il patron del Banco Santander che ...

Advertising

okwlor : RT @aridatececonte: -Aumento dei contagi -Caos MPS -Problemi occupazionali e crisi aziendali -Disorganizzazione nella campagna vaccinale -E… - Federiko_Teramo : RT @flc_crea: Vicini e solidali con colleghe e colleghi di @Fisac_Mps per la crisi che coinvolge la più antica Banca della storia. I dipend… - ccecchet : @LegaSalvini Ma MPS esisteva già ed era in crisi durante il governo Berlusconi ma si sa se si possono buttare soldi… - Fisac_Mps : RT @flc_crea: Vicini e solidali con colleghe e colleghi di @Fisac_Mps per la crisi che coinvolge la più antica Banca della storia. I dipend… - massi31031977 : RT @aridatececonte: -Aumento dei contagi -Caos MPS -Problemi occupazionali e crisi aziendali -Disorganizzazione nella campagna vaccinale -E… -