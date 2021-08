La conversione di Massimo Stano | oro nella marcia | “Sono diventato musulmano per sposare mia moglie”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Prima la vittoria, per, poi l’elogio del Giappone, sua terra d’adozione, quindi l’annuncio:. C’è tutto questotrionfale giornata olimpica. “In gara non ho mai avuto buone sensazioni, maarrivato molto sicuro di me stesso. Se mi mancava qualcosa a livello di allenamento ho detto che lo devo compensare a livello mentale”., medaglia d’oro20 km diai Giochi di Tokyo 2020 in collegamento da Casa Italia, racconta così la sua grande impresa di oggi: “Stare dietro ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : conversione Massimo

Stano , oro nella marcia 20 km a Tokyo 2020, risponde così alle domande sulla suaall'Islam . L'azzurro nel 2016 ha sposato Fatima Lotfi, ex mezzofondista , poi anche lei passata ...L'offerta sara' attraverso unaautomatica di titoli detenuti da azionisti venditori, ... Robinhood ha fissato il prezzodell'offerta a 35,12 dollari ad azione, per un totale...Uno dei 913 emendamenti del Carroccio, presentati in commissione Affari sociali alla Camera relativi alla legge di conversione del decreto ... sono favorevoli al Green Pass a scuola e chiedono a gran ...Il testo passa alla Camera per la conversione in legge, non oltre il 18 settembre. Aiuti fino al 2022. Nel 2026 potrebbe arrivare la parola fine all'annosa questione.