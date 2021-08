La buona e la cattiva notizia che dà Dybala alla Juventus

Leggi su serieanews

(Di giovedì 5 agosto 2021) Per lanotizie in chiaro scuro: dal campo i segnali non sono positivi, mentre sul versante rinnovo sono attese novità Deve essere l’anno di Paulone sono convinti: la Joya tornerà a brillare grazie al feeling con Massimiliano Allegri. Proprio il tecnico toscano ha bloccato la sua cessione che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.