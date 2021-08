Kolo Muani | la nuova idea del Milan

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il Nantes ha deciso di accettare il rischio, quello di perdere a parametro zero Randal, uno dei giovani più promettenti della Ligue 1 . Il centravanti non ha ancora rinnovato il contratto, ...

Il Nantes ha deciso di accettare il rischio, quello di perdere a parametro zero Randal, uno dei giovani più promettenti della Ligue 1 . Il centravanti non ha ancora rinnovato il contratto, può svincolarsi nel 2022, piace al Milan e ha ricevuto offerte dalla Premier . ...... Koji Miyoshi e Daizen Maeda hanno arrotondato il risultato contro una squadra palesemente in difficoltà, peraltro rimasta in inferiorità numerica al 27 della ripresa, quando Randalè ...Centravanti, 22 anni, francese di origine congolose, 9 gol e 8 assist con il Nantes nello scorso campionato. Si svincola nel 2022: il club rossonero segue gli sviluppi ...L'attaccante francese Muani si tira fuori dal calciomercato e giura fedeltà al suo Nantes: anche il Milan era in corsa per il suo acquisto ...