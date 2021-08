Kendall Jenner finisce in tribunale: l’accusa del marchio Liu Jo (Di giovedì 5 agosto 2021) Il noto marchio dell’alta moda Liu Jo ha deciso di portare in tribunale Kendall Jenner. La supermodella nuovamente nell’occhio del ciclone. La modella portata in tribunale dal colosso della moda (via Screenshot)É sempre al centro delle polemiche la famiglia Kardashian/Jenner, con Kendall che adesso rischia di essere portata in tribunale da Liu Jo. Infatti la supermodella avrebbe saltato uno dei due shooting concordati con la maison italiana. Proprio il marchio di alta moda avrebbe scelto la nota influencer per prendere parte alle campagne ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 5 agosto 2021) Il notodell’alta moda Liu Jo ha deciso di portare in. La supermodella nuovamente nell’occhio del ciclone. La modella portata indal colosso della moda (via Screenshot)É sempre al centro delle polemiche la famiglia Kardashian/, conche adesso rischia di essere portata inda Liu Jo. Infatti la supermodella avrebbe saltato uno dei due shooting concordati con la maison italiana. Proprio ildi alta moda avrebbe scelto la nota influencer per prendere parte alle campagne ...

Advertising

rsalamalandra : RT @J0SHARROW: A Kendall Jenner e a hailey bieber passando na frente do Josh, do Noah e da Hina no Coachella…senti eles tremendo daqui ht… - NoartSupposed : RT @J0SHARROW: A Kendall Jenner e a hailey bieber passando na frente do Josh, do Noah e da Hina no Coachella…senti eles tremendo daqui ht… - beaulinsonyshr : RT @J0SHARROW: A Kendall Jenner e a hailey bieber passando na frente do Josh, do Noah e da Hina no Coachella…senti eles tremendo daqui ht… - joshbksr : RT @J0SHARROW: A Kendall Jenner e a hailey bieber passando na frente do Josh, do Noah e da Hina no Coachella…senti eles tremendo daqui ht… - CleaneQueiroz4 : RT @J0SHARROW: A Kendall Jenner e a hailey bieber passando na frente do Josh, do Noah e da Hina no Coachella…senti eles tremendo daqui ht… -