Karate, Olimpiadi Tokyo: Viviana Bottaro si qualifica brillantemente per il Ranking Round e ora sogna una medaglia (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo un primo Round solido, Viviana Bottaro si conferma e si qualifica brillantemente per il Ranking Round del kata femminile dei Giochi Olimpici di Tokyo. A questo punto la trentatreenne genovese avrà la grande chance per andare a battagliare per una medaglia. Resta da scoprire il metallo. La Pool B, come ampiamente previsto, è stata dominata dalla formidabile padrona di casa Kiyou Shimizu che ha chiuso con un clamoroso 27.70 di media (27.40 nel primo Round e addirittura 28.00 nel secondo). Al secondo posto ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo un primosolido,si conferma e siper ildel kata femminile dei Giochi Olimpici di. A questo punto la trentatreenne genovese avrà la grande chance per andare a battagliare per una. Resta da scoprire il metallo. La Pool B, come ampiamente previsto, è stata dominata dalla formidabile padrona di casa Kiyou Shimizu che ha chiuso con un clamoroso 27.70 di media (27.40 nel primoe addirittura 28.00 nel secondo). Al secondo posto ...

