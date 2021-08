Karate, Olimpiadi Tokyo: Viviana Bottaro sarà in pedana per la medaglia di bronzo nel kata (Di giovedì 5 agosto 2021) Viviana Bottaro scenderà sul tatami del Nippon Budokan nella finale per la medaglia di bronzo del kata femminile dei Giochi Olimpici di Tokyo. La nostra portacolori, infatti, ha chiuso al secondo posto il suo Ranking Round e, quindi, alle ore 12.40 italiane se la vedrà contro la statunitense Sakura Kokumai per mettersi al collo la medaglia di bronzo. La finale per la medaglia d’oro invece, vedrà le due grandi rivali pronte a contendersi il successo finale, ovvero la padrona di casa Kiyou Shimizu e la spagna Sandra Sanchez Jaime. LA ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021)scenderà sul tatami del Nippon Budokan nella finale per ladidelfemminile dei Giochi Olimpici di. La nostra portacolori, infatti, ha chiuso al secondo posto il suo Ranking Round e, quindi, alle ore 12.40 italiane se la vedrà contro la statunitense Sakura Kokumai per mettersi al collo ladi. La finale per lad’oro invece, vedrà le due grandi rivali pronte a contendersi il successo finale, ovvero la padrona di casa Kiyou Shimizu e la spagna Sandra Sanchez Jaime. LA ...

