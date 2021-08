Karate, Olimpiadi Tokyo: Viviana Bottaro raggiante dopo il bronzo: “Vincere in Giappone è una goduria” (Di giovedì 5 agosto 2021) Un bronzo che vale come oro. Parola di Viviana Bottaro, la prima italiana a conquistare una medaglia olimpica nel Karate, specialità kata, disciplina all’esordio assoluto nella rassegna a cinque cerchi. Un successo storico, arrivato dopo un bruttissimo infortunio che ha messo seriamente a repentaglio la gloriosa carriera dell’atleta. Non a caso, come riporta Il Secolo XIX, la ligure subito dopo l’incontro ha prontamente ringraziato tramite un audio vocale l’Ospedale San Martino di Genova, struttura che si è presa cura di lei dopo la rottura della tibia avvenuta a luglio ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Unche vale come oro. Parola di, la prima italiana a conquistare una medaglia olimpica nel, specialità kata, disciplina all’esordio assoluto nella rassegna a cinque cerchi. Un successo storico, arrivatoun bruttissimo infortunio che ha messo seriamente a repentaglio la gloriosa carriera dell’atleta. Non a caso, come riporta Il Secolo XIX, la ligure subitol’incontro ha prontamente ringraziato tramite un audio vocale l’Ospedale San Martino di Genova, struttura che si è presa cura di leila rottura della tibia avvenuta a luglio ...

