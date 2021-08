Karate, Olimpiadi Tokyo: si ferma per colpa di un infortunio il percorso di Angelo Crescenzo nei -67kg (Di giovedì 5 agosto 2021) Si ferma già nella Pool del kumitè -67kg il cammino di Angelo Crescenzo ai Giochi Olimpici di Tokyo, e per il motivo peggiore: un infortunio. Il Karateka nativo di Sarno, infatti, ha dovuto alzare bandiera bianca già dopo il primo combattimento, salutando in largo anticipo il tatami del Nippon Budokan della capitale giapponese dopo un colpo ricevuto nelle fasi finali del match d’esordio. Angelo Crescenzo aveva iniziato il cammino contro il venezuelano Andres Madera Delgado, ma arrivava subito un ko pesante. Punteggio netto di 5-0 per il ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Sigià nella Pool del kumitè -il cammino diai Giochi Olimpici di, e per il motivo peggiore: un. Ilka nativo di Sarno, infatti, ha dovuto alzare bandiera bianca già dopo il primo combattimento, salutando in largo anticipo il tatami del Nippon Budokan della capitale giapponese dopo un colpo ricevuto nelle fasi finali del match d’esordio.aveva iniziato il cammino contro il venezuelano Andres Madera Delgado, ma arrivava subito un ko pesante. Punteggio netto di 5-0 per il ...

