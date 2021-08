Karate, che partenza! Viviana Bottaro in finale per il bronzo (Di giovedì 5 agosto 2021) Grande partenza per l'Italia al Nippon Budokan. Viviana Bottaro, la prima azzurra in gara, ha conquistato la finale del kata per il bronzo (ore 12.40 italiane) in questa giornata storica per il Karate ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 5 agosto 2021) Grande partenza per l'Italia al Nippon Budokan., la prima azzurra in gara, ha conquistato ladel kata per il(ore 12.40 italiane) in questa giornata storica per il...

Advertising

vale46vale : E io che pensavo che nessuno potesse urlare di più delle francesi di scherma.???????????? Qui urla pure l’arbitro.… - Quelchepassa : #Tokyo2020 #Karate per quanto riguarda il Kata, la nostra Bottaro dovrebbe essere in una finale per il bronzo. Quel… - CatsRambling : Ok quindi ora #karatekumite maschile 67kg (Crescenzo l'atleta italiano) Per le 12.30 o 12.40 (orario italiano) to… - NavMatteo : Secondo posto nel proprio gruppo per Viviana Bottaro nel karate (kata): questo significa che alle 12:40 l'azzurra s… - __nobodyshome_ : CHE CAZZO HAI FATTO VIVIANA STO PIANGENDOOOOOOOOOO #Karate #OlympicGames #Tokyo2021 #ItaliaTeam -