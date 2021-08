Juventus, una big italiana punta Dybala! (Di giovedì 5 agosto 2021) Secondo quanto riportato in esclusiva da Calciomercato.it, il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus non è scontato. Antun, agente del calciatore, incontrerà nei prossimi giorni la dirigenza bianconera, che vorrebbe tenere la Joya e sarebbe pronta a mettere sul tavolo un’offerta da 10mln a stagione. Nelle ultime ore, però, ci sarebbe stato un sondaggio dell’Inter per Dybala: i nerazzurri, infatti, stanno già pensando al dopo Lukaku e Dybala interessa e non poco a Marotta. Per ora solo un sondaggio ma l’incontro tra Antun e la Juve sarà decisivo ai fini del mercato. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) Secondo quanto riportato in esclusiva da Calciomercato.it, il rinnovo di Paulo Dybala con lanon è scontato. Antun, agente del calciatore, incontrerà nei prossimi giorni la dirigenza bianconera, che vorrebbe tenere la Joya e sarebbe pronta a mettere sul tavolo un’offerta da 10mln a stagione. Nelle ultime ore, però, ci sarebbe stato un sondaggio dell’Inter per Dybala: i nerazzurri, infatti, stanno già pensando al dopo Lukaku e Dybala interessa e non poco a Marotta. Per ora solo un sondaggio ma l’incontro tra Antun e la Juve sarà decisivo ai fini del mercato. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

romeoagresti : #Juventus al lavoro per trovare una collocazione (in prestito) a #Fagioli. Ci sono già diverse offerte (soprattutto… - CB_Ignoranza : Il Pado che allena Cristiano Ronaldo è tutto quello che volevamo vedere. Quanta classe in una foto. #Juventus #Cr7 - juventusfc : Al via una nuova settimana di lavoro! ?? Le ?? dell'allenamento pomeridiano ?? - carmelo_sb : @GiovaAlbanese Se c’è ridimensionamento nel #Calciomercato vada per il taglio dei costi anche nelle mie #paytv. Che… - _Sport_Calcio_ : RT @CarloPinsoglio1: Godetevi questo momento, una grande vittoria ???? #DaiUnPoEh #Pinso31 #Juventus #SerieATIM #JuveInter #FinoAllaFine #For… -