Juventus, un giovane della primavera potrebbe essere promosso (Di venerdì 6 agosto 2021) Radu Dragusin potrebbe essere promosso in prima squadra. Questo grazie in parte alla cessione di Demiral sponda Atalanta: il rumeno potrebbe essere così ammesso come quarto difensore della rosa a disposizione di Max Allegri, dietro a mostri sacri come Chiellini, Bonucci e De Ligt ed al rientrato dall’ultimo prestito Daniele Rugani. Juventus, Allegri crede nei suoi giovani: in arrivo un’altra promozione È un segnale importante che Allegri vuole dare ai suoi ragazzi. Da una parte ci sarebbe la strategia della società bianconera, che vorrebbe tenere e ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 agosto 2021) Radu Dragusinin prima squadra. Questo grazie in parte alla cessione di Demiral sponda Atalanta: il rumenocosì ammesso come quarto difensorerosa a disposizione di Max Allegri, dietro a mostri sacri come Chiellini, Bonucci e De Ligt ed al rientrato dall’ultimo prestito Daniele Rugani., Allegri crede nei suoi giovani: in arrivo un’altra promozione È un segnale importante che Allegri vuole dare ai suoi ragazzi. Da una parte ci sarebbe la strategiasocietà bianconera, che vorrebbe tenere e ...

