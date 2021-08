Juventus, il centrocampista può arrivare dalla Francia (Di giovedì 5 agosto 2021) La Juventus sonda un nome a sorpresa per il centrocampo: Cherubini pesca in Francia. Piano B per Locatelli La trattativa per Locatelli procede a rilento con le parti che non si sono avvicinate nonostante la volontà del centrocampista sia nota: vuole solo la Juventus. I bianconeri si guardano attorno per non restare scoperti. Tuttosport scrive dell’interesse della Juventus per Aurelien Tchouameni, 21enne centrocampista del Monaco. Grande fisico e corsa, è valutato 30 milioni di euro ma la Juventus potrebbe abbassare le pretese con qualche contropartita. Cherubini ha ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 5 agosto 2021) Lasonda un nome a sorpresa per il centrocampo: Cherubini pesca in. Piano B per Locatelli La trattativa per Locatelli procede a rilento con le parti che non si sono avvicinate nonostante la volontà delsia nota: vuole solo la. I bianconeri si guardano attorno per non restare scoperti. Tuttosport scrive dell’interesse dellaper Aurelien Tchouameni, 21ennedel Monaco. Grande fisico e corsa, è valutato 30 milioni di euro ma lapotrebbe abbassare le pretese con qualche contropartita. Cherubini ha ...

