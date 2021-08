Juventus-Atalanta: lo Stadium riapre | Modalità di accesso (Di giovedì 5 agosto 2021) “La notizia che tutti noi e voi attendevamo è arrivata: l’Allianz Stadium riaprirà ufficialmente le proprie porte e lo farà prima dell’inizio della nuova stagione di Serie A”, queste le parole che la Juventus ha voluto ingraziare ai propri tifosi raccontando Modalità di accesso per la gara amichevole che la squadra di Allegri giocherà contro l’Atalanta il 14 agosto alle ore 20.30. Con il Piemonte in zona bianca lo Stadium potrà ricevere un’affluenza del 50% dei tifosi salvo cambiamenti prima della data designata. La Juve ha già fatto sapere che, in caso di spostamento della regione ad ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 5 agosto 2021) “La notizia che tutti noi e voi attendevamo è arrivata: l’Allianzriaprirà ufficialmente le proprie porte e lo farà prima dell’inizio della nuova stagione di Serie A”, queste le parole che laha voluto ingraziare ai propri tifosi raccontandodiper la gara amichevole che la squadra di Allegri giocherà contro l’il 14 agosto alle ore 20.30. Con il Piemonte in zona bianca lopotrà ricevere un’affluenza del 50% dei tifosi salvo cambiamenti prima della data designata. La Juve ha già fatto sapere che, in caso di spostamento della regione ad ...

romeoagresti : Definita la partenza di #Demiral all’#Atalanta, la #Juventus - avendo in rosa #Rugani e #Dragusin - al momento non… - DiMarzio : L'Allianz Stadium è pronto ad aprire le porte al pubblico: il 14 agosto capienza al 50% per l’amichevole tra… - Glongari : #Atalanta in chiusura l’operazione #Demiral con la #Juventus. Prossime ore decisive. Le cifre: 2.5M prestito con 2… - SerieDeal : Stavo pensando, gradireste consigli di #Fantacalcio? ???? #Calciomercato #SerieA #Lazio #Juventus #Napoli #Roma… - mario_cama : RT @DiMarzio: L'Allianz Stadium è pronto ad aprire le porte al pubblico: il 14 agosto capienza al 50% per l’amichevole tra @juventusfc e @A… -