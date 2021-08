John Corbett | l' Aidan Shaw di Sex and the City | ha sposato Bo Derek dopo 20 anni

(Di giovedì 5 agosto 2021)ben 20di fidanzamento, l'attore di Sex and theè convolato a nozze con la sua amata Bo, con una cerimonia privata. In gran segreto,e Bosi sono sposatiben 20d'amore lontano dai riflettori, con una cerimonia privata a fine 2020, insieme a pochi amici e parenti. L'attore di Sex and theha finalmente deciso di sposare la sua compagna di una vita Bo, anche lei attrice....

In gran segreto,e Bo Derek si sono sposati dopo ben 20 anni d'amore lontano dai riflettori, con una cerimonia privata a fine 2020, insieme a pochi amici e parenti. L'attore di Sex and the City ha ...Dopo vent'anni insieme hanno deciso che era il momento di potersi sposare, ma hanno voluto che rimanesse un momento privato. E cosìe Bo Derek sono convolati a nozze lo scorso dicembre, poco prima di Natale, mantenendo il segreto fino a oggi. 'Siamo persone piuttosto riservate - ha dettodurante un'intervista ...Dopo ben 20 anni di fidanzamento, l'attore di Sex and the city John Corbett è convolato a nozze con la sua amata Bo Derek, con una cerimonia privata. In gran segreto, John Corbett e Bo Derek si sono s ...John Corbett matrimonio: dopo una relazione lunga vent'anni, l'attore ha deciso di sposarsi, lontano da occhi indiscreti, con Bo Derek ...