Jacobs risponde alle insinuazioni: “Sono arrivato fin qui con i sacrifici, tanto lavoro, tante sconfitte e tante delusioni” (Di giovedì 5 agosto 2021) Nella giornata di oggi, giovedì 5 agosto, dopo che la sua squadra ha portato a casa il miglior tempo assoluto italiano nella staffetta 4×100 e si è qualificata per la finale, Marcell Jacobs ha deciso di rispondere al Washington Post, che aveva insinuato sospetti sulla vittoria nei 100m alle Olimpiadi di Tokyo. Il prestigioso quotidiano era arrivato alla conclusione che lo sprinter italiano meritava il beneficio del dubbio ma l’atletica no. “Io so che Sono arrivato sin qua facendo tanti sacrifici, con tanto lavoro, ... Leggi su tpi (Di giovedì 5 agosto 2021) Nella giornata di oggi, giovedì 5 agosto, dopo che la sua squadra ha portato a casa il miglior tempo assoluto italiano nella staffetta 4×100 e si è qualificata per la finale, Marcellha deciso dire al Washington Post, che aveva insinuato sospetti sulla vittoria nei 100mOlimpiadi di Tokyo. Il prestigioso quotidiano eraalla conclusione che lo sprinter italiano meritava il beneficio del dubbio ma l’atletica no. “Io so chesin qua facendo tanti, con, ...

