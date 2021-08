Italia verso il record di medaglie con il settimo oro di Massimo Stano (Di venerdì 6 agosto 2021) Quando sembrava che il serbatoio di sorprese e di medaglie cominciasse a svuotarsi, ecco che riprende a correre il contatore dei podi azzurri: nella giornata di ieri è arrivato uno straordinario oro, il settimo per l’Italia, dalla 20km di marcia, disciplina non nuova a gioie olimpiche per noi, con Massimo Stano che ha dedicato a moglie e figli il bel risultato. L’ARGENTO di giornata arriva dalla canoa, specialità K1 200: Manfredi Rizza, trentenne di Pavia, ha strappato un secondo posto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 6 agosto 2021) Quando sembrava che il serbatoio di sorprese e dicominciasse a svuotarsi, ecco che riprende a correre il contatore dei podi azzurri: nella giornata di ieri è arrivato uno straordinario oro, ilper l’, dalla 20km di marcia, disciplina non nuova a gioie olimpiche per noi, conche ha dedicato a moglie e figli il bel risultato. L’ARGENTO di giornata arriva dalla canoa, specialità K1 200: Manfredi Rizza, trentenne di Pavia, ha strappato un secondo posto … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

