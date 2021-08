Italia, vaccinato con due dosi Sputink muore di covid (Di giovedì 5 agosto 2021) Era vaccinato con lo Sputnik, doppia dose direttamente in Russia, a Mosca. Un mese fa il rientro in Italia, poi la positività alla variante Delta e il successivo ricovero in terapia intensiva all’ospedale San Salvatore. Fiorino Gregori, 71 anni, imprenditore di Gradara con l’azienda Omag, è morto due giorni fa. #FOTO A FINE ARTICOLO È uno dei primi decessi a livello nazionale di una persona vaccinata con il siero russo, il quale non è riuscito a coprirlo dall’infezione. Gregori, come indicato dal bollettino regionale, aveva patologie pregresse. Inoltre, dal ricovero in poi, ha avuto ulteriori complicazioni che i sanitari non escludono possano essere ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 5 agosto 2021) Eracon lo Sputnik, doppia dose direttamente in Russia, a Mosca. Un mese fa il rientro in, poi la positività alla variante Delta e il successivo ricovero in terapia intensiva all’ospedale San Salvatore. Fiorino Gregori, 71 anni, imprenditore di Gradara con l’azienda Omag, è morto due giorni fa. #FOTO A FINE ARTICOLO È uno dei primi decessi a livello nazionale di una persona vaccinata con il siero russo, il quale non è riuscito a coprirlo dall’infezione. Gregori, come indicato dal bollettino regionale, aveva patologie pregresse. Inoltre, dal ricovero in poi, ha avuto ulteriori complicazioni che i sanitari non escludono possano essere ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia vaccinato Dal ristorante alle piscine, ecco chi controlla il Green pass Il Green pass rilasciato dai centri vaccinali è valido in Italia 15 giorni dopo la prima ... Per chi non è stato vaccinato basterà un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Il ...

Green pass, oggi il nuovo decreto con l'obbligo per il personale scolastico ...minore del personale scolastico che già per l' 85% (ma le percentuali non sono certe) è vaccinato. ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #docenti

Covid Italia, salgono i ricoveri. Vaccinato il 60% della popolazione Adnkronos Vaccinati o guariti all'estero: arriva il Green Pass Regole e protocolli per quanti sono guariti o si sono vaccinati all'estero ed ora, al rientro in Italia, non sanno come ottenere il Green Pass.

Covid: Gimbe, peggiora situazione positivi in Sicilia Nella settimana 28 luglio-3 agosto in Sicilia si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti (241) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (27%) ris ...

