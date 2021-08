Italia | una Repubblica sfondata sul lavoro

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 5 agosto 2021) La manomissione è la missione di una mano spericolata, che gioca d’azzardo con la vita degli altri. È una missione economica perseguita con la mano morta dei predatori d’impresa. Questa cultura predatoria viene spesso infiorettata da una vischiosa retorica paternalistica, una sorta di familismo amorale che surroga i diritti contrattuali e il rispetto delle più elementari norme di sicurezza. Manomettere un macchinario industriale per incrementarne il ritmo produttivo, manipolare un congegno di sicurezza per occultarne un difetto, truccare un marchingegno per correre di più, per non fermarsi, per non riparare un guasto, per risparmiare, per fare un’ora in più, per fare mille ore in più, per ...