Italia-Stati Uniti oggi in tv: orario e diretta streaming tabellone 5^/8^ posto pallanuoto maschile Tokyo 2020 (Di venerdì 6 agosto 2021) Il programma e come vedere in diretta Italia-Stati Uniti, partita valida per il tabellone dal quinto all’ottavo posto del torneo di pallanuoto maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Settebello di Sandro Campagna arriva mestamente a questo appuntamento, dopo la deludente uscita di scena contro la Serbia, che ha battuto gli Azzurri per 10-6. Di fronte, gli Stati Uniti, usciti sconfitti dal confronto con la Spagna. La partita è in programma questa mattina, venerdì 6 agosto, alle ore 11:20 ... Leggi su sportface (Di venerdì 6 agosto 2021) Il programma e come vedere in, partita valida per ildal quinto all’ottavodel torneo dialle Olimpiadi di. Il Settebello di Sandro Campagna arriva mestamente a questo appuntamento, dopo la deludente uscita di scena contro la Serbia, che ha battuto gli Azzurri per 10-6. Di fronte, gli, usciti sconfitti dal confronto con la Spagna. La partita è in programma questa mattina, venerdì 6 agosto, alle ore 11:20 ...

