"Io, vaccinato, ho preso il Covid e sono stato malissimo": lo sfogo di Crosetto (Di giovedì 5 agosto 2021) Roma, 5 ago — Ha passato una mattinata social decisamente movimentata il politico di Fratelli d'Italia Guido Crosetto, finito nei trending topics di Twitter per un tweet (prima cancellato e poi ripubblicato) in cui raccontava di aver contratto una forma grave di Covid pur essendo vaccinato. Il tweet di Crosetto «Ho fatto due dosi di Pfizer. La seconda l'11 aprile. Ho preso ugualmente la variante Delta dopo mesi. sono stato prima male e poi malissimo. Mi hanno somministrato gli anticorpi monoclonali. sono guarito. In silenzio. Ma se mi ...

a_galante_1986 : @_TEDDYBEARS__ Che sfiga Giacomo! porca puttana..vaccinato e hai preso il covid...zio bono che sfiga amico! Odo le… - AssiElena : RT @euricona: Ieri una fanatica del #vaccino è arrivata al mare preoccupata perché un suo conoscente vaccinato di recente ha preso il covid… - BK63805720 : La Delta quella dei politici e giornalisti?e se ho capito bene,se non si fosse vaccinato non li avrebbero dato i mo… - meth_deni : @GioloiLoi @lasorelladiKarl Il GP viene rilasciato se sei vaccinato, tamponato oppure se hai preso il covid e sei g… - DslLorenzo : @yanez_2006 Siccome mio cugggino vaccinato si è preso il Covid, il vaccino non serve (multicit.) Tutta colpa del f… -