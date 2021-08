Inter | nuove proteste | video virale del tifoso che si spoglia davanti alla sede

(Di giovedì 5 agosto 2021) In casasono ore di ansia ed attesa per il futuro di Romelu Lukaku. L’attaccante è vicino al Chelsea e continuano ledei tifosi Le ultime 48 ore hanno letteralmente scioccato il mondoe tutti i suoi tifosi. La trattativa che potrebbe quasi essere ‘lampo’ per il passaggio di Lukaku dall’al Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Caos Inter, addio Lukaku | Nuove voci sulle dimissioni di Marotta e Ausilio - Im___Rich : @SoloMilan68 @valfra24 @it_inter @milaneista @Resenzatrono @RespectxAC_MT @GRealta @AnsiaMilan @NonCapiscer… - infoitsport : Calciomercato, bufera Inter | Nuove conferme sull’ipotesi dimissioni - RobertoBalest11 : RT @internewsit: Vlahovic, la Fiorentina lo 'blinda'? Testimonial delle nuove maglie viola - - internewsit : Vlahovic, la Fiorentina lo 'blinda'? Testimonial delle nuove maglie viola - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter nuove

Ecco lemaglie della Fiorentina per la stagione 2021 - 22 che coinciderà con il 95° ... il giovane attaccante serbo da tempo al centro di voci di mercato (dall 'al Tottenham ) anche per il ......l'introduzione della security - by - design quale prerequisito obbligatorio nello sviluppo di...cyber) ad aver portato i teorici degli affari militari a spostare l'attenzione dalla logica- ...Negli ultimi giorni, si legge di colpi di mercato delle squadre inglesi a cifre elevatissime: basti pensare ad esempio al passaggio di Jack Grealish dall'Aston Villa al Manchester City per ...Sembra un incubo per la squadra che ha appena vinto lo Scudetto in Serie A, ma l’Inter non sembra in grado di resistere agli attacchi per i ...